Верратти "наехал" на Гвардиолу во время игры ПСЖ - "Манчестер Сити"

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Полузащитник ПСЖ Марко Верратти нагрубил главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.

В первом тайме полуфинального матча Лиги Чемпионов итальянец наехал на испанского наставника за обращение к судье.

Гвардиола требовал от арбитра наказать Верратти жёлтой карточкой за опасный подкат.

Футболист услышал это и мгновенно отреагировал, крикнув рулевому "горожан": "Чего ты хочешь? Заткнись!".

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