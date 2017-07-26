Верратти намерен оказать давление на ПСЖ
Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти намерен оказать давление на свой клуб, информирует AS.
Однако на этот раз, по сведениям издания, итальянец рассчитывает добиться не своей продажи, а увеличения размера своего оклада. По мнению 24-летнего хавбека, он уже давно стал одним из ключевых игроков своей команды, поэтому клубу стоило бы поднять ему зарплату до уровня ведущих футболистов "красно-синих".
Напомним, сегодня ночью ПСЖ сыграет с "Ювентусом". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Путь в Лиге Европы "Зенит" начинает против израильского "Бней Иегуда"
-
Гол Неймара приносит "Барселоне" победу над "Манчестер Юнайтед"
-
С Международным кубком чемпионов "Бавария" прощается поединком против "Интера"
-
В первом матче квалификации "Ницца" и "Аякс" сильнейшего не выявили
-
Горячая концовка в Киеве: "Динамо" стартует в еврокубках с победы над "Янг Бойз"
Лента новостей
-
"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ
-
Путь в Лиге Европы "Зенит" начинает против израильского "Бней Иегуда"
-
Гол Неймара приносит "Барселоне" победу над "Манчестер Юнайтед"
-
С Международным кубком чемпионов "Бавария" прощается поединком против "Интера"
-
Диего Костой интересуются четыре клуба
-
Иско может перебраться в Англию
-
Пике: "Барселона" должна биться за Неймара"
-
На Бэйла появился еще один претендент из АПЛ
-
Конте назвал имя форварда, которого бы предпочел всем остальным игрокам его амплуа
-
"Брюгге" - "Башакшехир" - 3:3 (обзор)
-
Защитник "Барселоны" близок к переезду в Бразилию
-
"Ницца" - "Аякс" - 1:1 (обзор)
-
"Вииторул" - АПОЭЛ - 1:0, "Марибор" - "Хабнарфьордюр" - 1:0 (обзоры)
-
"Брюгге" и "Башакшехир" устроили "перестрелку" в Бельгии
-
"Селтик" не смог обыграть "Русенборг"
-
Месси, Суарес и Неймар устроили интересное соревнование в конце одной из тренировок "Барселоны"
-
В первом матче квалификации "Ницца" и "Аякс" сильнейшего не выявили
-
Вице-президент "Монако": "Сохранили всех ключевых игроков, которых мы хотели сохранить"
-
"Спартак" проигрывает гонку за Пашалича испанскому клубу
-
Месси протестует против одного из возможных трансферов своего клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Монако
|38
|95
|2
|ПСЖ
|38
|87
|3
|Ницца
|38
|78
|4
|Олимпик Лион
|38
|67
|5
|Олимпик Марсель
|38
|62
|6
|Бордо
|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
|19
|Нанси
|38
|35
|20
|Бастия
|38
|34