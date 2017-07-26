Верратти намерен оказать давление на ПСЖ

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти намерен оказать давление на свой клуб, информирует AS.

Однако на этот раз, по сведениям издания, итальянец рассчитывает добиться не своей продажи, а увеличения размера своего оклада. По мнению 24-летнего хавбека, он уже давно стал одним из ключевых игроков своей команды, поэтому клубу стоило бы поднять ему зарплату до уровня ведущих футболистов "красно-синих".

Напомним, сегодня ночью ПСЖ сыграет с "Ювентусом". | soccernews.ru