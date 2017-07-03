Верратти намерен в ближайшее время встретиться с президентом ПСЖ

Теги барселонапсжмарко верратти

Верратти намерен в ближайшее время встретиться с президентом ПСЖПолузащитник французского ПСЖ Марко Верратти намерен в ближайшее время встретиться с президентом своего клуба Нассером Ганимом Аль-Хелаифи.

Как информирует football.fr, 24-летний хавбек готов будет потребовать у босса парижан своей продажи в каталонскую "Барселону". Учитывая, что "сине-гранатовые" вполне могут переключить свое внимание на других игроков, итальянец рассчитывает убедить руководство ПСЖ выставить его на трансфер.

Напомним, "Барселона" нашла альтернативу Верратти в "Баварии". | soccernews.ru

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