Верратти намерен в ближайшее время встретиться с президентом ПСЖ

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти намерен в ближайшее время встретиться с президентом своего клуба Нассером Ганимом Аль-Хелаифи.

Как информирует football.fr, 24-летний хавбек готов будет потребовать у босса парижан своей продажи в каталонскую "Барселону". Учитывая, что "сине-гранатовые" вполне могут переключить свое внимание на других игроков, итальянец рассчитывает убедить руководство ПСЖ выставить его на трансфер.

Напомним, "Барселона" нашла альтернативу Верратти в "Баварии". | soccernews.ru