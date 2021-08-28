Верратти назвал лучшего футболиста в истории
Фото твиттер Eurosport IT
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти высоко отозвался о своём новом партнёре по команде Лионеле Месси.
"Я не верил в его переход, пока своими глазами не увидел Лео в Париже. То, что он здесь, - невероятно. Месси мало разговаривает, но у него отличный характер. Думаю, его присутствие в команде уже чувствуется. Это лидер и чемпион, которого любят даже те, кто не болеет за "Барселону" или ПСЖ. Я считаю Месси лучшим футболистом в истории. Он очень техничен, но при этом не эгоистичен", - приводит слова Верратти Football Italia.
Напомним, что 34-летний Месси присоединился к ПСЖ этим летом на правах свободного агента. До этого он выступал только за "Барселону".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13