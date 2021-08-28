Верратти назвал лучшего футболиста в истории

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Верратти назвал лучшего футболиста в истории

Фото твиттер Eurosport IT

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти высоко отозвался о своём новом партнёре по команде Лионеле Месси.

"Я не верил в его переход, пока своими глазами не увидел Лео в Париже. То, что он здесь, - невероятно. Месси мало разговаривает, но у него отличный характер. Думаю, его присутствие в команде уже чувствуется. Это лидер и чемпион, которого любят даже те, кто не болеет за "Барселону" или ПСЖ. Я считаю Месси лучшим футболистом в истории. Он очень техничен, но при этом не эгоистичен", - приводит слова Верратти Football Italia.

Напомним, что 34-летний Месси присоединился к ПСЖ этим летом на правах свободного агента. До этого он выступал только за "Барселону".

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Месси Король мирового футбола, в отличии от меня старого трухлявого пня! )))

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