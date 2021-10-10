Верратти назвал лучшего футболиста в мире

Фото: инстаграм Марко Верратти/Автор неизвестен

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти выразил мнение, что его одноклубник нападающий Лионель Месси является лучшим футболистом в мире.

"Мне выпал шанс играть вместе с лучшим футболистом в мире. Он отлично готов физически, а когда получает мяч, то играет еще лучше. Я забываю о его возрасте, когда играю с ним. Он был очень силен, когда играл против нас, а теперь мы можем пользоваться его силой", 0 приводит слова Верратти France Bleu.

34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за парижский клуб пять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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