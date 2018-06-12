Верратти назвал лучший момент сезона для ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти назвал лучший момент завершившегося сезона для своей команды.

" Лучший момент сезона? Без сомнения, это домашняя игра против "Баварии". Это была большая игра против великой команды... Мы провели отличный матч, забив несколько хороших голов... Я думаю, что это был лучший момент для команды ", - цитирует 25-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, сегодня УЕФА вынесет свой вердикт по делу ПСЖ. | soccernews.ru