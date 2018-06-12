Верратти назвал лучший момент сезона для ПСЖ

Теги марко верраттипсжбавария мюнхен

Верратти назвал лучший момент сезона для ПСЖПолузащитник ПСЖ Марко Верратти назвал лучший момент завершившегося сезона для своей команды.

"Лучший момент сезона? Без сомнения, это домашняя игра против "Баварии". Это была большая игра против великой команды... Мы провели отличный матч, забив несколько хороших голов... Я думаю, что это был лучший момент для команды", - цитирует 25-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, сегодня УЕФА вынесет свой вердикт по делу ПСЖ. | soccernews.ru

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