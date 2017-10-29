Верратти: "Не хотел уходить из ПСЖ"

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти высказался о своем несостоявшемся переходе в каталонскую "Барселону".

"У меня было сложное лето, это правда. С моих первых дней здесь я чувствовал себя очень хорошо, и правда состоит в том, что я не хотел уезжать. Ради наших болельщиков и своих партнеров по команде я всегда хочу отдаваться по максимуму. Иногда случаются хорошие матчи, иногда - плохие, но я всегда хочу отдаваться на 100% ", - цитирует 24-летнего итальянца le10sport.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником ПСЖ. | soccernews.ru