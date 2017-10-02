Верратти не поможет Италии в заключительных матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти не поможет своей команде в заключительных матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира.

Как информирует L'Equipe, 24-летний хавбек получил травму в субботнем матче за ПСЖ против "Бордо". По этой причине он выбыл из строя на 10 дней, что не позволит ему сыграть против команд Македонии и Албании 6-го и 9-го октября соответственно.

Напомним, Вентура определился с составом на ближайшие матчи отбора к ЧМ своей команды. | soccernews.ru