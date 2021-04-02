Верратти не поможет ПСЖ в матче против "Баварии"
Фото: Твиттер @goal
Пресс-служба ПСЖ сообщила о том, что хавбек команды Марко Верратти сдал положительный тест на коронавирус.
Таким образом, игрок точно не сможет помочь своему клубу в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии", который намечен на 7 апреля.
"Последний ПЦР-тест на коронавирус у Марко Верратти оказался положительным. Теперь он будет находиться на самоизоляции и подчиняться соответствующему санитарному протоколу", - говорится в сообщении.
Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2021
В сезоне 2020/2021 28-летний итальянец провел 26 матчей за ПСЖ, в которых отметился 2 результативными передачами.
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