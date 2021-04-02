Верратти не поможет ПСЖ в матче против "Баварии"

Теги марко верраттипсжкоронавирус

Верратти не поможет ПСЖ в матче против "Баварии"Фото: Твиттер @goal 
Пресс-служба ПСЖ сообщила о том, что хавбек команды Марко Верратти сдал положительный тест на коронавирус.

Таким образом, игрок точно не сможет помочь своему клубу в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии", который намечен на 7 апреля.

"Последний ПЦР-тест на коронавирус у Марко Верратти оказался положительным. Теперь он будет находиться на самоизоляции и подчиняться соответствующему санитарному протоколу", - говорится в сообщении.

В сезоне 2020/2021 28-летний итальянец провел 26 матчей за ПСЖ, в которых отметился 2 результативными передачами.

Читать также: Верратти и Флоренци получили травмы в сборной Италии | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Камавинга летом уйдет из "Ренна"

Камавинга летом уйдет из "Ренна"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов