Верратти не смог убедить президента ПСЖ продать его в "Барселону"

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти не смог убедить президента своего клуба Нассера Ганима Аль-Хелаифи продать его в каталонскую "Барселону".

Как информирует Marca, 24-летний хавбек специально прервал свой отпуск на Ибице, дабы встретиться с боссом и спортивным директором парижан Антеро Энрике. На встрече итальянец предпринял попытку убедить Аль-Хелаифи расстаться с ним, однако президент наотрез отказался подавать своего ведущего футболиста.

Напомним, Неймар хотел бы видеть Верратти в "Барселоне". | soccernews.ru