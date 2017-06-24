Верратти не смог убедить президента ПСЖ продать его в "Барселону"

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Верратти не смог убедить президента ПСЖ продать его в "Барселону"Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти не смог убедить президента своего клуба Нассера Ганима Аль-Хелаифи продать его в каталонскую "Барселону".

Как информирует Marca, 24-летний хавбек специально прервал свой отпуск на Ибице, дабы встретиться с боссом и спортивным директором парижан Антеро Энрике. На встрече итальянец предпринял попытку убедить Аль-Хелаифи расстаться с ним, однако президент наотрез отказался подавать своего ведущего футболиста.

Напомним, Неймар хотел бы видеть Верратти в "Барселоне". | soccernews.ru

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