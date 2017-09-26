Верратти: "Не знал, что ПСЖ приобретет отличных игроков"

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Верратти: "Не знал, что ПСЖ приобретет отличных игроков"Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти высказался о своих летних переговорах с руководством клуба.

"Этим летом я вел переговоры с клубом. Я не знал, что он купит отличных игроков. Мы договорились продолжить сотрудничество. У всех нас есть одна цель. Это решение было принято вместе. Продление контракта? Посмотрим. Я не тот, кто волнуется из-за этого. На первом месте у меня стоит игра, у меня нет проблем с этим", - цитирует 24-летнего хавбека FootMercato.

Напомним, Паулета верит в победу ПСЖ в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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