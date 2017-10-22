Верратти: "Неймар - один из трех лучших игроков мира, он единственный верил в камбек "Барселоны"

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Верратти: "Неймар - один из трех лучших игроков мира, он единственный верил в камбек "Барселоны"Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти высказался о вингере своей команды Неймаре, а также о его игре в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов прошлого сезона между парижанами и каталонской "Барселоны".

"Он с легкостью влился в коллектив. Он всегда улыбается, он заряжает своим энтузиазмом. Легко поладить с таким игроком, как он: он является звездой на поле, но в то же время и простым парнем по жизни. Входит ли он в тройку лучших игроков мира? Да, я думаю. Мы говорили о нем в прошлом году, он почти в одиночку совершил камбек... Он был единственным, кто все еще думал, что это возможно", - цитирует 24-летнего итальянца le10sport.

Напомним, Неймар остался недоволен решением Эмери. | soccernews.ru

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