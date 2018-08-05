Верратти: "Неймар - самый важный игрок в ПСЖ"

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Верратти: "Неймар - самый важный игрок в ПСЖ"Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал первую игру за клуб после полученной травмы форвардом своей команды Неймаром.

"Возвращение Неймара через пять с половиной месяцев его отсутствия? Это хорошая новость. Неймар - самый важный игрок команды. В прошлом году он получил травму в решающий момент сезона. Мы очень сильно ждали его возвращения. Мы рады, что он вернулся. Он счастлив - а это главное", - цитирует 25-летнего хавбека парижан Le 10 Sport.

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Монако". | soccernews.ru

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