Верратти объяснил лайк оскорбительного поста в адрес вратарей ПСЖ

Теги псжмарко верраттиальфонс ареолякевин трапп

Верратти объяснил лайк оскорбительного поста в адрес вратарей ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти рассказал, как появился его лайк под публикацией с оскорблениями в адрес партнёров по команде Альфонса Ареоля и Кевина Траппа.

Футболист объяснил произошедшее в сторис инстаграма, заявив, что его аккаунт был взломан хакерами.

Пока итальянский хавбек восстанавливал доступ к своей странице, злоумышленники успели оставить лайки под некоторыми постами, в том числе под вышеупомянутым.

В прошлом сезоне Верратти сыграл за ПСЖ 38 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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