Верратти объяснил лайк оскорбительного поста в адрес вратарей ПСЖ
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти рассказал, как появился его лайк под публикацией с оскорблениями в адрес партнёров по команде Альфонса Ареоля и Кевина Траппа.
Футболист объяснил произошедшее в сторис инстаграма, заявив, что его аккаунт был взломан хакерами.
Пока итальянский хавбек восстанавливал доступ к своей странице, злоумышленники успели оставить лайки под некоторыми постами, в том числе под вышеупомянутым.
В прошлом сезоне Верратти сыграл за ПСЖ 38 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
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|38
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|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
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|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27