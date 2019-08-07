Верратти объяснил лайк оскорбительного поста в адрес вратарей ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти рассказал, как появился его лайк под публикацией с оскорблениями в адрес партнёров по команде Альфонса Ареоля и Кевина Траппа.

Футболист объяснил произошедшее в сторис инстаграма, заявив, что его аккаунт был взломан хакерами.

Пока итальянский хавбек восстанавливал доступ к своей странице, злоумышленники успели оставить лайки под некоторыми постами, в том числе под вышеупомянутым.

В прошлом сезоне Верратти сыграл за ПСЖ 38 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Не пропустите: ПСЖ готов отдать Неймара в аренду трем европейским клубам. | http://soccernews.ru