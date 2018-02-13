Верратти оценил работу Тите у "руля" сборной Бразилии

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Верратти оценил работу Тите у "руля" сборной БразилииПолузащитник французского ПСЖ Марко Верратти дал оценку работе известного тренера Тите у "руля" сборной Бразилии.

"Я думаю, что Бразилия хорошо выступит на Чемпионате Мира. У них - отличный тренер... Я слышал, что он отлично работает в раздевалке с игроками и у кромки поля. Он - тренер, которого все любят, и я думаю, что он хорошо справляется со своей работой", - цитирует 25-летнего хавбека Globoesporte.

Напомним, Бразилия хочет сыграть товарищеский матч со сборной Хорватии. | soccernews.ru

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