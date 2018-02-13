Верратти оценил работу Тите у "руля" сборной Бразилии

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти дал оценку работе известного тренера Тите у "руля" сборной Бразилии.

" Я думаю, что Бразилия хорошо выступит на Чемпионате Мира. У них - отличный тренер... Я слышал, что он отлично работает в раздевалке с игроками и у кромки поля. Он - тренер, которого все любят, и я думаю, что он хорошо справляется со своей работой ", - цитирует 25-летнего хавбека Globoesporte.

Напомним, Бразилия хочет сыграть товарищеский матч со сборной Хорватии. | soccernews.ru