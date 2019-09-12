Верратти определился с будущим в ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти в скором времени заключит с клубом новый контракт.

Как сообщает итальянская пресса, 26-летний футболист решил продлить сотрудничество с парижанами до лета 2024 года.

По новому договору зарплата хавбека вырастет до 11 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Стоит отметить, что действующий контракт между Верратти и ПСЖ истекает в 2021 году.

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