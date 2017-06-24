Верратти опроверг информацию об интервью, в котором он назвал условия для продолжения карьеры в ПСЖ

Теги псжмарко верратти

Верратти опроверг информацию об интервью, в котором он назвал условия для продолжения карьеры в ПСЖ

Хавбек ПСЖ Марко Верратти отрицает наличие интервью итальянским СМИ, в котором он рассказал при каком условии будет рад остаться в парижском клубе.

Футболист в Instagram выставил страницу с сайта La Gazzetta dello Sport, где были пририсованы вопросительные знаки и смайлики SOS.

Напомним, что футболист хочет перейти в "Барселону", однако руководство ПСЖ не собирается его отпускать. | http://soccernews.ru

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