Верратти открыт для предложений от "Манчестер Юнайтед"

Хавбек ПСЖ Марко Верратти не оставляет надежд на переход в "Барселону", сообщает Express.

По сведениям издания, игрок также готов рассмотреть предложения от других клубов. Сообщается, что Верратти не против перейти в АПЛ, поэтому он открыт для предложение от "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне Верратти провел 43 матча, отметился 3 голами и 8 ассистами.

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