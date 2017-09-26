Верратти поделился ожиданиями от матча с "Баварией"

Хавбек ПСЖ Марко Верратти прокомментировал предстоящий матч против "Баварии".

"Мы с нетерпением ждём стартового свистка. У нас есть возможность послать мощный сигнал, в первую очередь - для нас самих. Мы отдадим все силы. Футболисты такого класса, как Неймар, Кавани и Мбаппе, есть всего у нескольких клубов. Вместе с ними мы выйдем на новый уровень" - приводит слова Верратти сайт клуба.

Поединок между ПСЖ и "Баварией" пройдет завтра в 21:45.

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