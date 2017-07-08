Верратти подписал десятилетнее спонсорское соглашение с "Nike"

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Верратти подписал десятилетнее спонсорское соглашение с "Nike"Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти подписал спонсорский контракт с американской компанией "Nike".

Как информирует Mundo Deportivo, соглашение между 24-летним хавбеком и всемирно  известным производителем спортивной одежды рассчитано сроком на 10 лет. За это время итальянец сможет заработать 30 миллионов евро.

Отметим, что уже на пятничной тренировке своей команды Верратти был обут в бутсы от "Nike".

Не пропустите: ПСЖ может решиться на продажу Верратти, если клубу удастся провернуть два громких трансфера. | soccernews.ru

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