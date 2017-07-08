Верратти подписал десятилетнее спонсорское соглашение с "Nike"

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти подписал спонсорский контракт с американской компанией "Nike".

Как информирует Mundo Deportivo, соглашение между 24-летним хавбеком и всемирно известным производителем спортивной одежды рассчитано сроком на 10 лет. За это время итальянец сможет заработать 30 миллионов евро.

Отметим, что уже на пятничной тренировке своей команды Верратти был обут в бутсы от "Nike".

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