Верратти: "Погба? Это нормально, когда великие игроки хотят перейти в ПСЖ"

Теги псжманчестер юнайтедполь погбамарко верратти

Верратти: "Погба? Это нормально, когда великие игроки хотят перейти в ПСЖ"Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал возможный переход в свой клуб коллегу по амплуа из "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Погба? Я думаю, что это нормально, когда великие игроки хотят перейти в ПСЖ, потому что что здесь строится большой проект - таких в Европе мало. Здесь создана очень конкурентоспособная команда. Кроме того, сам город - потрясающий. В Париже есть возможность выиграть что-то важное. Но именно клуб должен решить, как укреплять состав. Любой игрок, который присоединится к нам, будет хорошо принят, но он также должен будет показать свой максимум", - цитирует 25-летнего итальянца Le 10 Sport.

Напомним, Мбаппе хочет видеть в ПСЖ основного игрока "Челси". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов