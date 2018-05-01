Верратти: "Погба? Это нормально, когда великие игроки хотят перейти в ПСЖ"

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал возможный переход в свой клуб коллегу по амплуа из "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Погба? Я думаю, что это нормально, когда великие игроки хотят перейти в ПСЖ, потому что что здесь строится большой проект - таких в Европе мало. Здесь создана очень конкурентоспособная команда. Кроме того, сам город - потрясающий. В Париже есть возможность выиграть что-то важное. Но именно клуб должен решить, как укреплять состав. Любой игрок, который присоединится к нам, будет хорошо принят, но он также должен будет показать свой максимум ", - цитирует 25-летнего итальянца Le 10 Sport.

Напомним, Мбаппе хочет видеть в ПСЖ основного игрока "Челси". | soccernews.ru