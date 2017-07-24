Верратти покинет ПСЖ

В текущее трансферное окно полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти сменит команду, информирует The Daily Mirror.

По сведениям издания, парижане не намерены продолжать сотрудничество с игроком, который ранее заявил о своем желании покинуть клуб и перейти в каталонскую "Барселону". Однако продать своего 24-летнего хавбека ПСЖ намерен не "сине-гранатовым", а "Манчестер Юнайтед", чему должен поспособствовать новый агент итальянца Мино Райола, имеющий тесные связи с "красными дьяволами".

Напомним, Хенесс прокомментировал заинтересованность ПСЖ в Неймаре. | soccernews.ru