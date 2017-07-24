Верратти покинет ПСЖ

Теги марко верраттибарселонапсжманчестер юнайтедмино райола

Верратти покинет ПСЖВ текущее трансферное окно полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти сменит команду, информирует The Daily Mirror.

По сведениям издания, парижане не намерены продолжать сотрудничество с игроком, который ранее заявил о своем желании покинуть клуб и перейти в каталонскую "Барселону". Однако продать своего 24-летнего хавбека ПСЖ намерен не "сине-гранатовым", а "Манчестер Юнайтед", чему должен поспособствовать новый агент итальянца Мино Райола, имеющий тесные связи с "красными дьяволами".

Напомним, Хенесс прокомментировал заинтересованность ПСЖ в Неймаре. | soccernews.ru

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