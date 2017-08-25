Верратти получил дисквалификацию на три матча

Хавбек ПСЖ Марко Верратти пропустит три игры из-за дисквалификации, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, это наказание за нарушение, которое он совершил в игре с "Тулузой". ПСЖ может обжаловать это решение.

В случае сохранения дисквалификации Верратти не сыграет против "Сент-Этьена", "Метца" и "Лиона".

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