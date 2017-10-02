Полузащитник ПСЖ Марко Верратти получил травму.

Как сообщили на сайте клуба, у итальянца диагностировано растяжение, из-за которого он пропустит около десяти дней.

Повреждение хавбек получил в игре против "Бордо" (6:2), в которой был заменен на 79-й минуте.

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