Верратти попросил болельщиков ПСЖ дать второй шанс Неймару

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти обратился к болельщикам с просьбой дать второй шанс форварду команды Неймару. Об этом сообщает El Chiringuito.



"Неймар готов отдать все во благо команды. ПСЖ - одна семья и сейчас у нас непростой период. Думаю, Неймар имеет право на второй шанс, дайте его ему", - сказал Верратти.



Напомним, этим летом бразилец должен был перейти в "Барселону", однако ПСЖ попросил слишком большую сумму за трансфер игрока, и каталонский клуб отказался.



В матче со "Страсбуром" Неймар вышел на поле впервые за сезон и забил победный гол. На протяжение всей игры болельщики оскорбляли и освистывали футболиста.

Завтра, 18 сентября, ПСЖ сыграет с "Реалом" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало - в 22:00 (мск).

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