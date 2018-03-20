Верратти: "Потеря Неймара для нас - это как "Барселона" без Месси"

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Верратти: "Потеря Неймара для нас - это как "Барселона" без Месси"Полузащитник ПСЖ Марко Верратти высказался о значимости своего одноклубника Неймара для команды.

"Потеря Неймара для нас - это как "Барселона" без Месси. Это игроки, которые составляют 30% всей команды. Нам повезло, что он играет в нашей команде. Если клуб столько заплатил за него, так это потому, что он является феноменом", - цитирует 25-летнего хавбека парижан Gazzetta dello Sport.

Напомним, в ПСЖ опровергли информацию о требованиях Неймара. | soccernews.ru

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