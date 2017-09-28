Верратти: "Повезло, что у нас есть Мбаппе"

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти похвалил форварда своей команды Килиана Мбаппе за матч группового этапа Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

" Килиан - исключительный игрок, ему всего 18 лет. Не каждому дано в его возрасте делать результат в таких матчах. Он - очень скромный парень, который старается прогрессировать. Мы действительно очень рады за него, потому что такие игры при дают ему уверенности. Он - очень важный игрок, и нам повезло, что он находится здесь, в Париже ", - цитирует 24-летнего хавбека football.fr.

Напомним, ПСЖ разгромил "Баварию" со счетом 3:0. | soccernews.ru