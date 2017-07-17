Верратти принял решение о своем будущем

Теги марко верраттибарселонапсжэрнесто вальверде

Верратти принял решение о своем будущемПолузащитник французского ПСЖ Марко Верратти принял решение о своем будущем, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний хавбек намерен отклонить предложение каталонской "Барселоны" и остаться в стане парижан на следующий сезон. Такое решение итальянца связано с тем, что он испытывает серьезные сомнения на счет способности новоиспеченного главного тренера "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде привести свою команду к успеху на европейской арене.

Напомним, "Барселона" готова включить в сделку по Верратти еще одного своего игрока. | soccernews.ru

комментарии
Andrei

А потом в следущем сезоне, псоле тог окак барса сделает требл, этого утырка не купят

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