Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти принял решение о своем будущем, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний хавбек намерен отклонить предложение каталонской "Барселоны" и остаться в стане парижан на следующий сезон. Такое решение итальянца связано с тем, что он испытывает серьезные сомнения на счет способности новоиспеченного главного тренера "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде привести свою команду к успеху на европейской арене.

Напомним, "Барселона" готова включить в сделку по Верратти еще одного своего игрока. | soccernews.ru