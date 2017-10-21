Верратти признался, что летом думал о смене клуба

Теги псжмарко верратти

Верратти признался, что летом думал о смене клубаПолузащитник ПСЖ Марко Верратти признался, что летом думал о смене клуба.

"Я не ожидал, что лето будет таким беспокойным. Много чего случилось, что мне не понравилось. В том числе это исходило от людей, которые представляют меня. Они думали о себе, а не обо мне. Я никогда не говорил ПСЖ, что хочу уйти. Но не был уверен, что мы достаточно амбициозны. Честно скажу, что впервые за пять лет я задумался, продолжать ли мне выступать тут. Но все же сохранил уверенность. Мне здесь очень хорошо", - сказал он.

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комментарии
Сергей

ты же кидала пидор

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