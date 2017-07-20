Верратти продлит контракт с ПСЖ

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Верратти продлит контракт с ПСЖПолузащитник французского ПСЖ Марко Верратти продлит контракт со своим клубом, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, переговорами с клубом о пролонгации сотрудничества будет вести уже новый агент 24-летнего хавбека Мино Райола. Иметь дело с голландцем пожелало руководство клуба, именно оно и посоветовало футболисту отказаться от услуг его бывшего представителя Донато Ди Кампли.

Напомним, Мино Райола стал агентом Верратти| soccernews.ru

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