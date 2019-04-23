Верратти пропустит финал Кубка Франции, участие ещё одного основного игрока ПСЖ под вопросом
ПСЖ испытывает кадровые проблемы в преддверии финального матча Кубка Франции против "Ренна", сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, игру точно пропустит итальянский хавбек Марко Верратти, получивший рецидив травмы лодыжки.
Также под вопросом участие в поединке немецкого защитника Тило Керера, у которого мышечное повреждение правого бедра.
Матч ПСЖ - "Ренн" состоится в субботу, 27 апреля, в 22:00 по московскому времени.
В текущем сезоне 26-летний Верратти сыграл за парижан 34 матча, забил 1 мяч и сделал 3 ассиста. В активе 22-летнего Керера 38 игр, 1 гол и 2 результативные передачи.
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|Монпелье
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|46
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|Страсбур
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|Ренн
|33
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|Анжер
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|41
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|Тулуза
|33
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|33
|32
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|Амьен
|33
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|33
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|19
|ФК Кан
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|33
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