Верратти пропустит финал Кубка Франции, участие ещё одного основного игрока ПСЖ под вопросом

ПСЖ испытывает кадровые проблемы в преддверии финального матча Кубка Франции против "Ренна", сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, игру точно пропустит итальянский хавбек Марко Верратти, получивший рецидив травмы лодыжки.

Также под вопросом участие в поединке немецкого защитника Тило Керера, у которого мышечное повреждение правого бедра.

Матч ПСЖ - "Ренн" состоится в субботу, 27 апреля, в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне 26-летний Верратти сыграл за парижан 34 матча, забил 1 мяч и сделал 3 ассиста. В активе 22-летнего Керера 38 игр, 1 гол и 2 результативные передачи.

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