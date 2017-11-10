Верратти пропустит ответный матч с Швецией

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Верратти пропустит ответный матч с Швецией

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти получил жёлтую карточку в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2018 против Швеции.

Как сообщает Football Italia, из-за перебора предупреждений 25-летний хавбек пропустит ответный поединок, который состоится 13 ноября.

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