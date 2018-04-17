Верратти рад, что не перешел в "Барселону"

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Верратти рад, что не перешел в "Барселону"Полузащитник ПСЖ Марко Верратти считает, что сделал правильно, отказавшись от перехода в "Барселону".

Напомним, что каталонский клуб пытался подписать итальянца в прошлом году.

"Я очень доволен своим решением. С каждым разом все больше убеждаюсь в том, что был прав. На самом деле хочу остаться в ПСЖ. Здесь я себя чувствую очень хорошо, хочу выиграть все турниры, чего от нас все ждут", - сказал он.

В этом сезоне хавбек провел 22 матча в Лиге 1, в которых отдал три голевые передачи.

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