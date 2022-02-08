Верратти рассказал о совместной работе с Анчелотти в ПСЖ

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Верратти рассказал о совместной работе с Анчелотти в ПСЖ

Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен

Хавбек сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти поделился подробностями совместной работы с ныне главным тренером мадридского "Реала" Карло Анчелотти в стане парижан, где он работал с 2011-го по 2013 год.

"Анчелотти поначалу отводил меня в сторонку и говорил: "Марко, пожалуйста, оказавшись под прессингом, закрой глаза и выбей мяч подальше.

Но со временем он начал говорить: "Ладно, поступай как хочешь, я понимаю, что это твой стиль игры. Мне либо придется посадить тебя на скамейку, либо принять таким, какой ты есть. Ты никогда не изменишься.

Сейчас "Реал" - не та команда, которая прессингует тебя все 90 минут. Они больше играют на контратаках. 

Когда Карло был в ПСЖ, мы тоже играли так", – сказал Верратти.

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