Верратти рассказал о совместной работе с Анчелотти в ПСЖ
Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен
Хавбек сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти поделился подробностями совместной работы с ныне главным тренером мадридского "Реала" Карло Анчелотти в стане парижан, где он работал с 2011-го по 2013 год.
"Анчелотти поначалу отводил меня в сторонку и говорил: "Марко, пожалуйста, оказавшись под прессингом, закрой глаза и выбей мяч подальше.
Но со временем он начал говорить: "Ладно, поступай как хочешь, я понимаю, что это твой стиль игры. Мне либо придется посадить тебя на скамейку, либо принять таким, какой ты есть. Ты никогда не изменишься.
Сейчас "Реал" - не та команда, которая прессингует тебя все 90 минут. Они больше играют на контратаках.
Когда Карло был в ПСЖ, мы тоже играли так", – сказал Верратти.
Также не пропустите: Семак прокомментировал интерес "Зенита" к Сафонову. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Экс-супруга Мамаева через суд хочет взыскать с игрока более 260 миллионов рублей
-
Мане готов покинуть "Ливерпуль" ради испанских грандов
-
РФС назвал стадион, который примет июньские матчи сборной России в Лиге Наций
-
Вратарь "Гремио" Грандо может продолжить карьеру в РПЛ
-
Муса Дембеле завершил карьеру в 34 года
Лента новостей
-
Ротен не верит в новый контракт Мбаппе с ПСЖ
-
Отставка Феррана Ревертера может быть не последней в руководстве "Барселоны". У некоторых людей противоречия с Лапортой
-
Верратти рассказал о совместной работе с Анчелотти в ПСЖ
-
"Барселона" подписала контракт с Amazon
-
Экс-супруга Мамаева через суд хочет взыскать с игрока более 260 миллионов рублей
-
Рики Пуч может покинуть "Барселону"
-
1
Экс-владелец "Интера" рассказал подробности ухода Жозе Моуринью в "Реал" в 2010 году
-
Мане готов покинуть "Ливерпуль" ради испанских грандов
-
Семак прокомментировал интерес "Зенита" к Сафонову
-
1
Каземиро поделился мнением о Месси
-
ПСЖ не сможет рассчитывать на Неймара в матче с "Реалом"
-
"Рубин" сыграл вничью с батумским "Динамо" в товарищеском матче
-
Гендиректор "Барселоны" Ревертер решил уйти в отставку: подробности
-
Салах обратился к игрокам сборной Египта после поражения в финале Кубка Африки
-
РФС назвал стадион, который примет июньские матчи сборной России в Лиге Наций
-
"Зенит" победил "Портимоненсе" в товарищеском матче
-
Зума избежит наказания за избиение кошки
-
Лисакович вспомнил о травле в школе из-за желания стать футболистом
-
"Челси" готовит новый контракт для Маунта
-
Ари стал играющим президентом бразильского клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14