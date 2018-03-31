Верратти рассказал о значении трофеев для ПСЖ

Теги псжмарко верратти

Верратти рассказал о значении трофеев для ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти в преддверии финала Кубка французской лиги против "Монако" высказался о значении трофеев для своей команды.

"Если мы не побеждаем, то возникает много шума. Это значит, что нас воспринимают, как великих игроков. Мы находимся под сильным давлением. Возможно, в последние годы мы не достигали нужных высот, но мы сохраняем спокойствие. Однажды важный трофей будет нашим. Да, это обязательство. Мы с самого начала сезона пытаемся выиграть всё. Но завоевать все трофеи непросто. Победы очень важны для клуба и футболистов. К сожалению, на международной арене мы ничего не выиграли, поэтому теперь наши цели - это внутренние трофеи" - приводит слова Верратти Goal.com.

Отметим, что ПСЖ вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала после двух поражений от "Реала". В Лиге 1 парижане уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на 17 очков.  

Не пропустите: Жардим не собирается возглавлять ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 31 62
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 31 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов