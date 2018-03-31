Верратти рассказал о значении трофеев для ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти в преддверии финала Кубка французской лиги против "Монако" высказался о значении трофеев для своей команды.

"Если мы не побеждаем, то возникает много шума. Это значит, что нас воспринимают, как великих игроков. Мы находимся под сильным давлением. Возможно, в последние годы мы не достигали нужных высот, но мы сохраняем спокойствие. Однажды важный трофей будет нашим. Да, это обязательство. Мы с самого начала сезона пытаемся выиграть всё. Но завоевать все трофеи непросто. Победы очень важны для клуба и футболистов. К сожалению, на международной арене мы ничего не выиграли, поэтому теперь наши цели - это внутренние трофеи" - приводит слова Верратти Goal.com.

Отметим, что ПСЖ вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала после двух поражений от "Реала". В Лиге 1 парижане уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на 17 очков.

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