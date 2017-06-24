Верратти рассказал, при каком условии он будет рад остаться в ПСЖ

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Верратти рассказал, при каком условии он будет рад остаться в ПСЖПолузащитник французского ПСЖ Марко Верратти рассказал, при каком условии он будет рад остаться в своем клубе.

"Я не намерен уезжать любой ценой, но на этот раз я хочу посмотреть, будет ли ПСЖ покупать чемпионов. Если это произойдет, тогда я буду счастлив остаться в клубе", - приводит слова 24-летнего хавбека Football Italia.

Напомним, Верратти не смог убедить президента ПСЖ продать его в "Барселону". | soccernews.ru

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