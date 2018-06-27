Верратти рассматривает два варианта своего ухода из ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти рассматривает два варианта своего ухода из клуба, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, 25-летний хавбек парижан заинтересован в переходе в туринский "Ювентус" либо переезде в испанскую Ла Лигу, где приоритетами для него являются каталонская "Барселона" и мадридский "Реал".

В завершившемся сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним, Верратти заинтересован в уходе из ПСЖ. | soccernews.ru