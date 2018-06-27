Верратти рассматривает два варианта своего ухода из ПСЖ

Теги псжмарко верраттиювентусреал мадридбарселона

Верратти рассматривает два варианта своего ухода из ПСЖПолузащитник ПСЖ Марко Верратти рассматривает два варианта своего ухода из клуба, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, 25-летний хавбек парижан заинтересован в переходе в туринский "Ювентус" либо переезде в испанскую Ла Лигу, где приоритетами для него являются каталонская "Барселона" и мадридский "Реал".

В завершившемся сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним, Верратти заинтересован в уходе из ПСЖ. | soccernews.ru

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