Верратти: "Райола не предлагал "Барселоне" меня приобрести"

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти опроверг слухи о своем возможном переходе по окончанию текущего сезона в стан каталонской "Барселоны".

" Я читал, что мой агент Мино Райола предлагал мои услуги "Барселоне" на следующее лето. Это ложь ", - приводит слова 25-летнего хавбека парижан Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 36 матчах за ПСЖ.

Напомним, Верратти сделал заявление по своему будущему. | soccernews.ru