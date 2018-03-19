Верратти: "Райола не предлагал "Барселоне" меня приобрести"
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти опроверг слухи о своем возможном переходе по окончанию текущего сезона в стан каталонской "Барселоны".
"Я читал, что мой агент Мино Райола предлагал мои услуги "Барселоне" на следующее лето. Это ложь", - приводит слова 25-летнего хавбека парижан Le 10 Sport.
В нынешнем сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 36 матчах за ПСЖ.
Напомним, Верратти сделал заявление по своему будущему. | soccernews.ru
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|29
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|Жирона
|29
|43
|8
|Бетис
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|9
|Хетафе
|29
|39
|10
|Сельта Виго
|29
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|11
|Эйбар
|29
|39
|12
|Леганес
|29
|36
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|Атлетик Бильбао
|29
|35
|14
|Эспаньол
|29
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|15
|Реал Сосьедад
|29
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|Алавес
|29
|31
|17
|Леванте
|29
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|Лас Пальмас
|29
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
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|20
|20
|Малага
|29
|14