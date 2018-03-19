Верратти: "Райола не предлагал "Барселоне" меня приобрести"

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Верратти: "Райола не предлагал "Барселоне" меня приобрести"Полузащитник ПСЖ Марко Верратти опроверг слухи о своем возможном переходе по окончанию текущего сезона в стан каталонской "Барселоны".

"Я читал, что мой агент Мино Райола предлагал мои услуги "Барселоне" на следующее лето. Это ложь", - приводит слова 25-летнего хавбека парижан Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 36 матчах за ПСЖ.

Напомним, Верратти сделал заявление по своему будущему. | soccernews.ru

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статистика унылая, особенно если учесть, что он играет в слабом чемпионате.

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