Верратти рискует пропустить Евро

Фото: инстаграм Верратти/Автор неизвестен

Официальный сайт "ПСЖ" сообщил, что полузащитник Марко Верратти получил травму правого колена на тренировке.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Верратти пропустит все оставшиеся матчи парижан и рискует пропустить Евро.

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