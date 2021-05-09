Верратти рискует пропустить Евро

Теги псжмарко верраттичемпионат европы

Верратти рискует пропустить ЕвроФото: инстаграм Верратти/Автор неизвестен

Официальный сайт "ПСЖ" сообщил, что полузащитник Марко Верратти получил травму правого колена на тренировке.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Верратти пропустит все оставшиеся матчи парижан и рискует пропустить Евро.

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