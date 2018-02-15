Верратти считает победу "Реала" незаслуженной

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Верратти считает победу "Реала" незаслуженной

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти дал комментарии после поражения от "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Думаю, счёт 1:1 был справедливым для первого тайма. Но после перерыва мы заслуживали победу, а вместо этого проиграли. Когда играешь против такой великой команды, нужно использовать каждый момент. У нас всё ещё есть шансы, нужно быть уверенными в себе в домашнем матче" - цитирует Верратти официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Реал" обыграл ПСЖ со счётом 3:1. Ответный матч состоится 6 марта на "Парк де Пренс". 

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комментарии
РМ

тупорылый писака этой статьи где ты увидел в словах Верратти "незаслуженной победы Реала"? если ты мужик ответь мне...

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