Верратти: "Скептически относился к ПСЖ перед приходом Неймара и Дани Алвеса"

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Верратти: "Скептически относился к ПСЖ перед приходом Неймара и Дани Алвеса"Трансферная кампания французского ПСЖ нынешним летом существенно повлияла на отношение полузащитника парижан Марко Верратти к своему клубу.

Так, в интервью La Stampa 24-летний хавбек признался, что до прихода в стан "красно-синих" Неймара и Дани Алвеса он скептически относился к шансам своей команды на успешное выступление в новом сезоне. Однако после подписания бразильцев он уверовал в то, что ПСЖ может замахнуться на выигрыш кубка чемпионов.

Напомним, ПСЖ может обменяться игроками с "Барселоной". | soccernews.ru

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