Верратти сможет сыграть на чемпионате Европы

Фото: инстаграм Марко Верратти/Автор неизвестен

Итальянский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти избежал серьезной травмы и сможет принять участие в чемпионате Европы, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, срок восстановления составит три недели. Таким образом, он успеет набрать форму к Евро-2020, который состоится ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 28-летний Верратти провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Верратти "наехал" на Гвардиолу во время игры ПСЖ - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru