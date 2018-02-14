Верратти сравнил Неймара с Роналду

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти сравнил своего партнера по команде Неймара с форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

"Я думаю, что они - два разных игрока. Криштиану Роналду - нападающий, настоящий бомбардир, которому нравится играть на последних 15-ти метрах поля. Неймар играет намного больше на команду, он раздает передачи, получает мяч из обороны. Неймар больше похож на Месси, чем на Криштиану. Криштиану - игрок, который силен технически и физически, он выиграл все в своей карьере. Он - игрок, которого я очень уважаю", - цитирует 25-летнего итальянца Globoesporte.

Напомним, Ди Мария сделал выбор между Месси и Роналду. | soccernews.ru