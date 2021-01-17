Верратти стал самым титулованным игроком в истории ПСЖ
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти на этой неделе вместе с командой стал обладателем Суперкубока Франции. Победа над "Марселем" сделала игрока самым титулованным футболистом в истории клуба.
Всего хавбек в составе "парижан" завоевал 21 трофей. В активе итальянца по 6 главных наград Чемпионата Франции и Суперкубоков, 5 Кубков Французской Лиги и четыре Кубка Франции.
Верратти защищает цвета ПСЖ с 2012 года.
В текущем сезоне игрок провел 17 матчей во всех турнирах за чемпионов Франции. На его счету 2 голевые передачи.
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|Команда
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|Монако
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|Страсбур
|27
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|Анжер
|28
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|Нант
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|Брест
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|Метц
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|16
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|27
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|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13