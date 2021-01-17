Верратти стал самым титулованным игроком в истории ПСЖ

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Верратти стал самым титулованным игроком в истории ПСЖПолузащитник ПСЖ Марко Верратти на этой неделе вместе с командой стал обладателем Суперкубока Франции. Победа над "Марселем" сделала игрока самым титулованным футболистом в истории клуба.

Всего хавбек в составе "парижан" завоевал 21 трофей. В активе итальянца по 6 главных наград Чемпионата Франции и Суперкубоков, 5 Кубков Французской Лиги и четыре Кубка Франции.

Верратти защищает цвета ПСЖ с 2012 года.

В текущем сезоне игрок провел 17 матчей во всех турнирах за чемпионов Франции. На его счету 2 голевые передачи.

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