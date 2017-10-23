Верратти: "Судьи должны защищать Неймара так же, как Месси"

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Верратти: "Судьи должны защищать Неймара так же, как Месси"Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти стал на защиту вингера своей команды Неймара, который был удален с поля в матче против "Марселя".

"Игроки соперника нарушили на нем правила, рефери остановил игру, они нарушили правила второй раз, третий, четвертый... Это игрок, который должен быт защищен. Когда мы играем против "Барселоны", второе нарушение против Месси всегда карается предупреждением. В Европе судят именно так. Я был рядом с эпизодом, он даже не трогал его. Рефери находился в 2 метрах, и он все же решил, что он ударил Окампоса. Это решение, которое я не могу понять", - цитирует 24-летнего хавбека le10sport.

Напомним, Неймар пожаловался на игроков "Марселя". | soccernews.ru

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