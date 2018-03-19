Верратти указал на двойные стандарты в судействе в отношении него и Месси

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти, комментируя своё удаление в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", указал на двойные стандарты в судействе в отношении него и форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Конечно, в матче с "Реалом" я ошибся. Я неправильно отреагировал, когда стал спорить с арбитром. Но я никого не оскорблял. К примеру, Месси постоянно тычет пальцем в лицо судьям, но его за это не наказывают" - приводит слова итальянского хавбека La Gazzetta dello Sport.

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