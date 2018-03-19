Верратти указал на двойные стандарты в судействе в отношении него и Месси

Теги реал мадридпсжмарко верраттилионель месси

Верратти указал на двойные стандарты в судействе в отношении него и Месси

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти, комментируя своё удаление в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", указал на двойные стандарты в судействе в отношении него и форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Конечно, в матче с "Реалом" я ошибся. Я неправильно отреагировал, когда стал спорить с арбитром. Но я никого не оскорблял. К примеру, Месси постоянно тычет пальцем в лицо судьям, но его за это не наказывают" - приводит слова итальянского хавбека La Gazzetta dello Sport.

Также читайте: Верратти: "В первом матче Роналду ничего не сделал, но закончил игру с дублем в активе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов