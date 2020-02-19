Верратти установил рекорд ПСЖ по количеству игр в еврокубках
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти стал рекордсменом парижан по количеству матчей в еврокубках.
Футболист вышел в старте ПСЖ на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" (0:0; второй тайм). Для 27-летнего футболиста игра с немецким клубом стала 58-й.
Таким образом, полузащитник обошел по этому показателю Поля Ле Гуэна.
Вератти играет в составе ПСЖ с 2012 года.
А еще: "Ювентус" получит за трансфер Джана в "Боруссию" 25 миллионов евро| http://soccernews.ru
главное
-
Джан подписал контракт с дортмундской "Боруссией" до 2024 года
-
Лодыгин стал игроком тульского "Арсенала"
-
Президент "Порту" рассказал, что Касильяс намерен завершить профессиональную карьеру
-
Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях
-
"Реал" объявил о переходе 18-летнего бразильца за 30 миллионов евро
Лента новостей
-
"Сочи" выложил первую фотографию Кокорина в расположении клуба
-
Верратти установил рекорд ПСЖ по количеству игр в еврокубках
-
2
"Ливерпуль" пропустил впервые за 5 матчей
-
Дзюба рассказал, как относится к Карпину и Черчесову
-
Болельщики "Атлетико" эффектно встретили команду у стадиона перед матчем ЛЧ
-
Лодыгин поделился эмоциями от перехода в тульский "Арсенал"
-
Дзюба: "Россия - то место, где я хочу жить, хоть и есть вещи, которые мне не нравятся"
-
Гнабри может продолжить карьеру в "Манчестер Сити"
-
Мбаппе и Неймар - в старте на матч "Боруссия" - ПСЖ
-
"Чемпионат": "Спартак" заключил контракт с Шишкиным
-
Салах и Мората - в старте на матч "Атлетико" - "Ливерпуль"
-
"Ювентус" получит за трансфер Джана в "Боруссию" 25 миллионов евро
-
Экс-журналист "Спорт-Экспресса" раскрыл зарплаты некоторых игроков "Зенита"
-
Моуринью высказался о предстоящем матче с "РБ Лейпциг"
-
Джан подписал контракт с дортмундской "Боруссией" до 2024 года
-
Лодыгин стал игроком тульского "Арсенала"
-
Чорлука был травмирован в контрольном матче "Локомотива"
-
"Локомотив" и "Оренбург" уверенно обыграли своих соперников в контрольных матчах
-
Президент "Порту" рассказал, что Касильяс намерен завершить профессиональную карьеру
-
1
Тренер "Цинцинати" уволился из-за того, что подпел песне, где было слово "нигер"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|25
|52
|3
|Ренн
|25
|41
|4
|Лилль
|25
|40
|5
|Монако
|25
|38
|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Страсбур
|25
|37
|8
|Ницца
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|36
|10
|Бордо
|25
|35
|11
|Лион
|25
|34
|12
|Нант
|25
|34
|13
|Брест
|25
|33
|14
|Анжер
|25
|30
|15
|Метц
|25
|28
|16
|Сент-Этьен
|25
|28
|17
|Ним
|25
|27
|18
|Дижон
|25
|26
|19
|Амьен
|25
|21
|20
|Тулуза
|25
|13