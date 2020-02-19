Верратти установил рекорд ПСЖ по количеству игр в еврокубках

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Верратти установил рекорд ПСЖ по количеству игр в еврокубках

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти стал рекордсменом парижан по количеству матчей в еврокубках.

Футболист вышел в старте ПСЖ на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" (0:0; второй тайм). Для 27-летнего футболиста игра с немецким клубом стала 58-й.

Таким образом, полузащитник обошел по этому показателю Поля Ле Гуэна.

Вератти играет в составе ПСЖ с 2012 года.

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