Верратти: "В первом матче Роналду ничего не сделал, но закончил игру с дублем в активе"
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти высказался о проигранной его командой дуэли мадридскому "Реалу" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Разочарование всегда тяжело переживать. "Реал" - жесткий соперник, но мы были убеждены, что можем обыграть его. ПСЖ находится не так далеко от "Реала". Но судьбу матчей решают отдельные эпизоды. Возможно, Роналду не сделал ничего в первом матче, но он закончил игру с дублем в активе", - цитирует 25-летнего хавбека парижан Le 10 Sport.
Напомним, Верратти опроверг слухи о своем возможном переходе в "Барселону". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Атлетико" хочет включить в сделку по Гризманну игрока "Барселоны"
-
Черышев: "Проблем в сборной из-за травм нет"
-
Моуринью готов потратить 80 миллионов евро на защитника "Челси"
-
"Реал" следит за полузащитником "Интера"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником "Арсенала"
-
Головин: "Хотелось бы дойти со сборной минимум до полуфинала Чемпионата Мира"
-
Сборная Испании представила выездную форму для Чемпионата Мира
-
Артур: "Неймар положительно отзывался о "Барселоне"
-
ПСЖ интересуется вингером "Реала"
-
Черышев: "В Испании всем очень понравилась сборная России, а особенно - Смолов"
-
"Реал" договорился с Левандовски по условиям личного контракта
-
Аймар: "Месси встает утром и уже знает, выиграет его команда сегодня или нет"
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
"Тоттенхэм" принял решение по будущему Алдервейрелда
-
Самедов поделился ожиданиями от домашнего Чемпионата Мира
-
ПСЖ готов рассмотреть вопрос о повышении оклада Неймару
-
Дракслер и Ди Мария поставили условие ПСЖ
-
ПСЖ готов сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мира
-
Самедов назвал игрока "Спартака", который способен заиграть в Европе
-
Погба: "В футболе Месси делает то, на что больше никто не способен"