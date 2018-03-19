Верратти: "В первом матче Роналду ничего не сделал, но закончил игру с дублем в активе"

Теги псжреал мадридмарко верратти

Верратти: "В первом матче Роналду ничего не сделал, но закончил игру с дублем в активе"Полузащитник ПСЖ Марко Верратти высказался о проигранной его командой дуэли мадридскому "Реалу" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Разочарование всегда тяжело переживать. "Реал" - жесткий соперник, но мы были убеждены, что можем обыграть его. ПСЖ находится не так далеко от "Реала". Но судьбу матчей решают отдельные эпизоды. Возможно, Роналду не сделал ничего в первом матче, но он закончил игру с дублем в активе", - цитирует 25-летнего хавбека парижан Le 10 Sport.

Напомним, Верратти опроверг слухи о своем возможном переходе в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов