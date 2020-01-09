Верратти: "В ПСЖ играют 4 из 10 лучших футболистов мира"

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти считает, что в его команде играет почти половина первой десятки лучших футболистов мира.

"Думаю, нам повезло. В ПСЖ играют 4 из 10 лучших футболистов мира. Потрясающе. Именно поэтому тренер решил изменить систему, поскольку сложно оставлять одного из них на скамейке запасных", - цитирует итальянца Goal.com.

По всей видимости, звёздный хавбек имел в виду Анхеля Ди Марию, Мауро Икарди, Неймара и Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне 27-летний Верратти сыграл за ПСЖ 21 матч и сделал 3 ассиста.

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