Верратти выбыл из строя на неопределённый срок

Ведущий полузащитник ПСЖ Марко Верратти снова угодил в лазарет, который он покинул только на прошлой неделе.

Во время матча Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед" итальянец получил травму голеностопа и был вынужден досрочно покинуть поле.

Сроки восстановления 26-летнего футболиста станут известны после прохождения медицинского обследования.

В текущем сезоне Верратти сыграл за ПСЖ 23 матча во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

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